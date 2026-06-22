Рязанец решил заработать на проведении незаконных азартных игр и попал под суд

В прокуратуре утвердили обвинение в отношении 37-летнего рязанца, обвиняемого в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства. Известно, что мужчина приобрел семь игровых консолей и одиннадцать игровых автоматов у неустановленного лица и разместил их в арендованном помещении. С мая по июль 2025 года он незаконно проводил азартные игры с целью получения постоянного дохода. Уголовное дело направлено в Советский райсуд Рязани для рассмотрения по существу.

В прокуратуре утвердили обвинение в отношении 37-летнего рязанца, обвиняемого в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Известно, что мужчина приобрел семь игровых консолей и одиннадцать игровых автоматов у неустановленного лица и разместил их в арендованном помещении. С мая по июль 2025 года он незаконно проводил азартные игры с целью получения постоянного дохода.

Уголовное дело направлено в Советский райсуд Рязани для рассмотрения по существу.