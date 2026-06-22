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Рязанец предстанет перед судом за поджег внедорожника владимирца за 26,5 млн
Во Владимире завершили расследование дела о поджоге Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 26,5 миллионов рублей. Материалы направлены в Ленинский райсуд. Обвиняемый — 45-летний житель Рязани, которому вменяют умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. Инцидент произошел 16 июля 2025 года из-за дорожного конфликта между водителями. Ночью 19 июня 2025 года обвиняемый разбил стекло, залил салон бензином и поджег автомобиль. Рядом находились другие машины и жилые дома. Суд оценит доказательства и доводы сторон. Виновность обвиняемого пока не установлена.

Во Владимире завершили расследование уголовного дела о поджоге автомобиля Mercedes-Benz AMG G 63, ущерб от которого составил 26,5 миллионов рублей. Как отмечает МК, материалы дела направлены в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым по делу является 45-летний житель Рязани, которому вменяют умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенное из хулиганских побуждений.

Известно, что инцидент произошел в результате дорожного конфликта между двумя водителями. Спор возник 16 июля 2025 года на трассе Гусь-Хрустальный — Владимир из-за разногласий по соблюдению ПДД.

Отмечается, что в ночь на 19 июня 2025 года обвиняемый приехал во Владимир к месту стоянки автомобиля своего оппонента. Он разбил стекло водительской двери, залил салон бензином, облил капот горючим и поджег машину. В прокуратуре уточнили, что рядом с местом происшествия находились другие автомобили и жилые дома.

Окончательную оценку представленным доказательствам и доводам сторон даст суд. Виновность обвиняемого на данный момент не установлена вступившим в законную силу судебным решением.