Рязанец пожаловался на новый провал на перекрестке Татарской и 4-й Линии

На перекрестке улиц Татарской и 4-й Линии после недавнего ремонта ямы рядом с ней образовался глубокий провал в асфальте. Информация опубликована в соцсетях. Горожанин возмутился, что коммунальные службы не могут выполнить работу качественно с первого раза. «Наконец-то заасфальтировали после ремонта яму, ну тут же появился рядом глубокий провал в асфальте», — написал рязанец.

На перекрестке улиц Татарской и 4-й Линии после недавнего ремонта ямы рядом с ней образовался глубокий провал в асфальте. Информация опубликована в соцсетях.

Горожанин возмутился, что коммунальные службы не могут выполнить работу качественно с первого раза.

«Наконец-то заасфальтировали после ремонта яму, ну тут же появился рядом глубокий провал в асфальте», — написал рязанец.

Отметим, что это не первая жалоба на качество дорожного покрытия в этом месте.