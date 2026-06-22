Рязанец год пытается добиться ремонта единственного заезда в свой двор

Жители дома № 32Б по улице Старореченской в районе Ворошиловки уже больше года не могут добиться от властей ремонта единственной подъездной дороги к своему дому. Информацию прислали читатели РЗН. Инфо. Из-за огромных ям и отсутствия асфальта к дому № 32Б на улице Старореченской невозможно проехать, сообщил рязанец редакции. По его словам, в администрации обещали привести дорогу в порядок еще в первом квартале 2026 года. Когда этого не произошло, чиновники перенесли сроки на лето, не назвав конкретных дат.

Жители дома № 32Б по улице Старореченской в районе Ворошиловки уже больше года не могут добиться от властей ремонта единственной подъездной дороги к своему дому. Информацию прислали читатели РЗН. Инфо.

Из-за огромных ям и отсутствия асфальта к дому № 32Б на улице Старореченской невозможно проехать, сообщил рязанец редакции. По его словам, в администрации обещали привести дорогу в порядок еще в первом квартале 2026 года. Когда этого не произошло, чиновники перенесли сроки на лето, не назвав конкретных дат.

«Кормят завтраками. Июнь уже идет к концу, опять ничего не сделано. Видимо, и не сделают», — поделился мужчина.

Обещания чинить дорогу в летний период звучали и в конце весны. Так, 23 апреля в комментариях под постом губернатора в соцсетях в мэрии в ответ на жалобу написали:

«Проведем ремонтные работы по указанному адресу в летний период»

В ответе 2025 года от профильного ведомства говорилось, что указанный участок не является дорогой общего пользования и отсутствует в уточненном перечне автомобильных дорог местного значения, утвержденном постановлением № 5187. Из-за этого капитальный ремонт в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети» там не предусмотрен.

В документе уточняется, что участок лишь включен в перечень работ по выравниванию профиля с использованием асфальтобетонного гранулята.