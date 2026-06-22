Рязанцы рассказали, где мечтают провести отпуск

По результатам опроса SuperJob, 38% рязанцев мечтают провести отпуск в России, а 33% — за границей. Самые популярные зарубежные направления: Турция — 11%; Италия — 10%; Таиланд — 7%. В числе любимых мест для отдыха внутри страны: Сочи и Адлер — 9%; отдых дома — 9%; Крым — 8%; курорты Краснодарского края — 7%; Горный Алтай и Санкт‑Петербург — по 5%; Байкал — 4%. Мужчины чаще женщин выбирают путешествия по России, а среди людей старше 35 лет доля сторонников внутреннего туризма выше, чем среди молодёжи.