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Рязанцы рассказали, где мечтают провести отпуск
По результатам опроса SuperJob, 38% рязанцев мечтают провести отпуск в России, а 33% — за границей. Самые популярные зарубежные направления: Турция — 11%; Италия — 10%; Таиланд — 7%. В числе любимых мест для отдыха внутри страны: Сочи и Адлер — 9%; отдых дома — 9%; Крым — 8%; курорты Краснодарского края — 7%; Горный Алтай и Санкт‑Петербург — по 5%; Байкал — 4%. Мужчины чаще женщин выбирают путешествия по России, а среди людей старше 35 лет доля сторонников внутреннего туризма выше, чем среди молодёжи.

Рязанцы рассказали, где мечтают провести отпуск. Об этом сообщает SuperJob.

По результатам опроса SuperJob, 38% рязанцев мечтают провести отпуск в России, а 33% — за границей.

Самые популярные зарубежные направления:

  • Турция — 11%;
  • Италия — 10%;
  • Таиланд — 7%.

В числе любимых мест для отдыха внутри страны:

  • Сочи и Адлер — 9%;
  • отдых дома — 9%;
  • Крым — 8%;
  • курорты Краснодарского края — 7%;
  • Горный Алтай и Санкт‑Петербург — по 5%;
  • Байкал — 4%.

Мужчины чаще женщин выбирают путешествия по России, а среди людей старше 35 лет доля сторонников внутреннего туризма выше, чем среди молодёжи.