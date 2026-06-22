Рязанцы отпраздновали «золотую свадьбу»
Владимир Павлович и Лидия Ивановна Муравьёвы стали лауреатами премии «Признание» в честь 50-летия их брака. Супруги познакомились в родном селе Лесное Ялтуново, а 3 июня 1969 года вступили в брак. За годы совместной жизни они воспитали двух дочерей; сегодня в их семье есть внук и два правнука.
Рязанцы отпраздновали «золотую свадьбу». Об этом сообщает администрация Шацкого округа.
Владимир Павлович и Лидия Ивановна Муравьёвы стали лауреатами премии «Признание» в честь 50-летия их брака.
Супруги познакомились в родном селе Лесное Ялтуново, а 3 июня 1969 года вступили в брак. За годы совместной жизни они воспитали двух дочерей; сегодня в их семье есть внук и два правнука.