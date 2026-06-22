Рязанцев предупредили об усилении магнитных бурь на этой неделе

Рязанцев предупредили об усилении магнитных бурь на этой неделе. Об этом сообщили на сайте time-in.ru. По представленной таблице прогнозов, активность достигнет 4 баллов и продлиться почти всю неделю. Метеозависимые жители могут столкнуться с головными болями и ухудшением самочувствия.

Рязанцев предупредили об усилении магнитных бурь на этой неделе. Об этом сообщили на сайте time-in.ru.

По представленной таблице прогнозов, активность достигнет 4 баллов и продлиться почти всю неделю.

Метеозависимые жители могут столкнуться с головными болями и ухудшением самочувствия.

Фото: time-in.ru.