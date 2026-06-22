Рязанцам пообещали дождь и грозу 23 июня
23 июня в регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер прогнозируют северный, северо-западный, 6-11 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +12…+17°С, днем — +22…+27°С.
Рязанцам пообещали дождь и грозу 23 июня. Прогноз погоды разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
23 июня в регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Ветер прогнозируют северный, северо-западный, 6-11 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +12…+17°С, днем — +22…+27°С.