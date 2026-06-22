Россияне с сентября смогут делать МРТ без направления лечащего врача

Диагностику обычно назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Отмечается, что процедура проходит без непосредственного рентгеновского излучения.

С 1 сентября россияне смогут делать магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления лечащего врача (фельдшера, акушера). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на документ Минздрава.

Диагностику обычно назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Отмечается, что процедура проходит без непосредственного рентгеновского излучения.