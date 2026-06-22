Россельхознадзор аннулировал в Рязанской области 31 декларацию на зерно

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям прекратило действие 31 декларации о соответствии на зерновые и масличные культуры. Общий объем продукции составил более 64 тыс. тонн. По данным проверки, причиной стало недостоверное декларирование продукции. Нарушения связаны с отсутствием лабораторных исследований на содержание действующих веществ пестицидов, которые применялись при выращивании культур.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям прекратило действие 31 декларации о соответствии на зерновые и масличные культуры. Общий объем продукции составил более 64 тыс. тонн. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным проверки, причиной стало недостоверное декларирование продукции. Нарушения связаны с отсутствием лабораторных исследований на содержание действующих веществ пестицидов, которые применялись при выращивании культур.

При этом сведения об использовании средств защиты растений фиксировались во ФГИС «Сатурн», однако обязательные испытания на предельно допустимые уровни остатков химических веществ при оформлении деклараций не проводились.

В Россельхознадзоре отметили, что по итогам контрольных мероприятий действие деклараций прекращено, а в адрес нарушителей направлены предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства.