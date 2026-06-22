Рособрнадзор вынес предостережение рязанскому университету и еще 19-ти вузам

В соответствии с заявлением Рособрнадзора, организации должны принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. В список учреждений, получивших предостережения, вошли: Высшая школа сценических искусств, Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова; Московский авиационный институт и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина и другим организациям. Информация о предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения 20 образовательным и научным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

В соответствии с заявлением Рособрнадзора, организации должны принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.

В список учреждений, получивших предостережения, вошли такие известные вузы, как:

Высшая школа сценических искусств, Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова;

Московский авиационный институт и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина;

Дагестанский государственный университет и другим организациям.

Информация о предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.