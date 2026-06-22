Путин присвоил рязанцам почетные звания

Президент России присвоил почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» начальнику отдела гражданской авиации Сасовского летного училища имени Героя Советского Союза Г. А. Тарана Юрию Логунову. Звание «Мать-героиня» получила жительница региона Елена Лазарева. Награду ей присвоили за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» начальнику отдела гражданской авиации Сасовского летного училища имени Героя Советского Союза Г. А. Тарана Юрию Логунову.

Как следует из указа главы государства, звание присвоили за заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу.

Звание «Мать-героиня» получила жительница региона Елена Лазарева. Награду ей присвоили за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.