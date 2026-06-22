Прокуратура помогла двум рязанкам взыскать долги по зарплате

Прокуратура Железнодорожного района Рязани защитила трудовые права двух местных жительниц, которые работали в детском учреждении без официального оформления. Во время проверки по обращениям заявительниц сотрудники прокуратуры установили, что работодатель не заключил с ними трудовые договоры. При этом перед каждой из женщин образовалась задолженность по заработной плате, которая превысила 100 тысяч рублей.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани защитила трудовые права двух местных жительниц, которые работали в детском учреждении без официального оформления.

Во время проверки по обращениям заявительниц сотрудники прокуратуры установили, что работодатель не заключил с ними трудовые договоры.

При этом перед каждой из женщин образовалась задолженность по заработной плате, которая превысила 100 тысяч рублей.

Для защиты прав работников прокурор обратился в суд. В исках он потребовал установить факт трудовых отношений, взыскать заработную плату за фактически отработанное время, а также компенсировать моральный вред.