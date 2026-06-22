После атаки ВСУ на Воронеж повреждены дома, известно о трех пострадавших

Силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей над Воронежем. Как отметил Гусев, на данный момент известно о трех пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии. Помимо этого, повреждены производственные объекты одного из предприятий города, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

После атаки ВСУ на Воронеж повреждены дома, известно о трех пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своих соцсетях.

Силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей над Воронежем. Как отметил Гусев, на данный момент известно о трех пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии. Помимо этого, повреждены производственные объекты одного из предприятий города, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд машин.

При этом, по словам Гусева, количество пострадавших и информация о последствиях атаки уточняется.

Сказано, что оперативные службы работают на местах. Власти ввели режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа.