На улице Рыбацкой в Рязани запретят парковаться

С 13 июля на улице Рыбацкой, от пересечения с улицей Свободы до проезда Речников, планируют запретить остановку и стоянку транспортных средств. Для этого установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

На улице Рыбацкой в Рязани запретят парковаться. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 13 июля на улице Рыбацкой, от пересечения с улицей Свободы до проезда Речников, планируют запретить остановку и стоянку транспортных средств.

Для этого установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».