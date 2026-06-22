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На ГРПЗ прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошла церемония возложения цветов к заводскому мемориальному комплексу «Аллея Славы» в День памяти и скорби.

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошла церемония возложения цветов к заводскому мемориальному комплексу «Аллея Славы» в День памяти и скорби.

В мероприятии приняли участие руководство предприятия, представители трудового коллектива, первичной профсоюзной организации, Совета ветеранов, Молодежного центра, а также заводчане — участники боевых действий разных лет. Они возложили цветы к монументу и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Память о войне — это, прежде всего, память о людях. Пройдут года, десятилетия, немало ярких и важных событий произойдет в жизни народа, но легендарный подвиг — Победа в Великой Отечественной войне — навсегда останется в наших сердцах. В этот День мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто в жестоких боях отстоял свободу и независимость Отчизны, подарил нам возможность сегодня жить и трудиться, воспитывать детей», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

По многолетней традиции представители Молодежного центра возложили цветы к мемориальным доскам, установленным на рязанских домах, в которых проживали работники завода — Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев.