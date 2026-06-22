Мошенники снова создали фейковый аккаунт замглавы мэрии Рязани Власовой

«В социальных сетях был создан фейковый аккаунт заместителя главы администрации города Рязани Евгении Власовой. Мошенники рассылают подозрительные сообщения с целью заполучить личные данные», — отметили в сообщении. Рязанцев просят не реагировать и направлять информацию в правоохранительные органы.