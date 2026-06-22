Мошенники снова создали фейковый аккаунт замглавы мэрии Рязани Власовой
«В социальных сетях был создан фейковый аккаунт заместителя главы администрации города Рязани Евгении Власовой. Мошенники рассылают подозрительные сообщения с целью заполучить личные данные», — отметили в сообщении. Рязанцев просят не реагировать и направлять информацию в правоохранительные органы.
Мошенники снова создали фейковый аккаунт замглавы мэрии Рязани Власовой. Об этом сообщает администрация.
«В социальных сетях был создан фейковый аккаунт заместителя главы администрации города Рязани Евгении Власовой. Мошенники рассылают подозрительные сообщения с целью заполучить личные данные», — отметили в сообщении.
Рязанцев просят не реагировать и направлять информацию в правоохранительные органы.