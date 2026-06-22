Мошенники начали предлагать россиянам «волшебные» амулеты и обереги

Злоумышленники начали активно звонить россиянам от имени фирм, которые якобы занимаются духовными практиками. Они предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, обещая решить личные проблемы и финансовые трудности. Об этом сообщили эксперты «МТС Защитника». По данным компании, в мае и первой половине июня количество таких мошеннических звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом года. Основной целью злоумышленников стали женщины старше 65 лет, которые чаще поддаются психологическому давлению. Аферисты преимущественно совершают звонки по пятницам в первой половине дня, когда пожилые люди остаются дома одни, а их родственники на работе и не могут вовремя вмешаться.

Злоумышленники начали активно звонить россиянам от имени фирм, которые якобы занимаются духовными практиками. Они предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, обещая решить личные проблемы и финансовые трудности. Об этом сообщили эксперты «МТС Защитника», передает РИА Новости.

По данным компании, в мае и первой половине июня количество таких мошеннических звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом года.

Основной целью злоумышленников стали женщины старше 65 лет, которые чаще поддаются психологическому давлению. Аферисты преимущественно совершают звонки по пятницам в первой половине дня, когда пожилые люди остаются дома одни, а их родственники на работе и не могут вовремя вмешаться.