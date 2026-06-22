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Мошенники начали предлагать россиянам стройматериалы по ценам ниже рыночных
Мошенники на популярных площадках объявлений и в соцсетях продолжают обманывать россиян, предлагая строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Продавцы объясняют низкие цены «ликвидацией склада» или «остатками от крупного объекта». Для фиксации цены или оформления доставки от покупателей требуют полную или частичную предоплату, после чего продавцы исчезают. Целевой группой мошенников становятся дачники и владельцы загородных участков, которые активно ищут выгодные предложения в преддверии традиционного сезона строительных и ремонтных работ.

Мошенники на популярных площадках объявлений и в соцсетях продолжают обманывать россиян, предлагая строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Продавцы объясняют низкие цены «ликвидацией склада» или «остатками от крупного объекта». Для фиксации цены или оформления доставки от покупателей требуют полную или частичную предоплату, после чего продавцы исчезают.

Целевой группой мошенников становятся дачники и владельцы загородных участков, которые активно ищут выгодные предложения в преддверии традиционного сезона строительных и ремонтных работ.

Эксперты «Мошеловки» настоятельно рекомендуют не вносить предоплату, если покупатель не видел товар и продавца вживую, а также проверять среднерыночные цены. Рекомендуется использовать только безопасные встроенные сервисы сделок крупных платформ, которые удерживают деньги до подтверждения получения товара.