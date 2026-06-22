Квартал «Манхэттен» от «Мармакс» победил на федеральной премии REPA-2026

18 июня на форуме недвижимости «Движение» в Сочи городской
Экспертное жюри оценивало участников по нескольким критериям: архитектурное решение, благоустройство, инфраструктура, востребованность и перспективы развития. Победа «Манхэттена» подтверждает его высокий статус как для Рязани, так и для федерального рынка недвижимости.
Проект «Мармакс» вдохновлён архитектурой исторического Манхэттена и адаптирован к современным городским условиям. Квартал включает выразительные фасады с аркадами, авторское благоустройство, соседский центр с коворкингом, фитнес-залом, американским пулом и террасой, двухуровневый подземный паркинг, а также крытые и открытые зоны отдыха. На 15-м этаже обустроена общественная терраса, а на первых этажах размещены кафе и ритейл.
«Для компании „Мармакс“ эта победа стала очередным подтверждением эффективности подхода, в центре которого находится создание среды, в центре которой человек и его возможности для развития. Мы последовательно развиваем проекты, где архитектура, благоустройство, сервис и общественные пространства становятся частью единой концепции качества жизни», — отметил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR «Мармакс».
Ранее проекты «Мармакс» уже получали признание на REPA: в 2025 году загородная резиденция «Поляна» победила в номинации «Концепция загородного жилого комплекса: бизнес-класс».