Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
24°
Втр, 23
24°
Срд, 24
20°
ЦБ USD 73.44 0.08 20/06
ЦБ EUR 84.17 -0.86 20/06
Нал. USD 75.61 / 75.30 22/06 14:55
Нал. EUR 88.71 / 89.15 22/06 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 414
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 819
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
2 381
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
5 477
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Квартал «Манхэттен» от «Мармакс» победил на федеральной премии REPA-2026
18 июня на форуме недвижимости «Движение» в Сочи городской квартал «Манхэттен» от девелопера «Мармакс» был признан победителем премии Real Estate Property Awards (REPA) в номинации «Жилой комплекс бизнес-класса».

18 июня на форуме недвижимости «Движение» в Сочи городской квартал «Манхэттен» от девелопера «Мармакс» был признан победителем премии Real Estate Property Awards (REPA) в номинации «Жилой комплекс бизнес-класса». Как сообщает оргкомитет REPA, это одна из ключевых отраслевых наград на рынке недвижимости, отмечающая проекты с выдающейся архитектурой, продуманной концепцией и высоким качеством городской среды.

Экспертное жюри оценивало участников по нескольким критериям: архитектурное решение, благоустройство, инфраструктура, востребованность и перспективы развития. Победа «Манхэттена» подтверждает его высокий статус как для Рязани, так и для федерального рынка недвижимости.

Проект «Мармакс» вдохновлён архитектурой исторического Манхэттена и адаптирован к современным городским условиям. Квартал включает выразительные фасады с аркадами, авторское благоустройство, соседский центр с коворкингом, фитнес-залом, американским пулом и террасой, двухуровневый подземный паркинг, а также крытые и открытые зоны отдыха. На 15-м этаже обустроена общественная терраса, а на первых этажах размещены кафе и ритейл.

«Для компании „Мармакс“ эта победа стала очередным подтверждением эффективности подхода, в центре которого находится создание среды, в центре которой человек и его возможности для развития. Мы последовательно развиваем проекты, где архитектура, благоустройство, сервис и общественные пространства становятся частью единой концепции качества жизни», — отметил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR «Мармакс».

Ранее проекты «Мармакс» уже получали признание на REPA: в 2025 году загородная резиденция «Поляна» победила в номинации «Концепция загородного жилого комплекса: бизнес-класс».