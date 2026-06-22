Квартал «Манхэттен» от «Мармакс» победил на федеральной премии REPA-2026

18 июня на форуме недвижимости «Движение» в Сочи городской квартал «Манхэттен» от девелопера «Мармакс» был признан победителем премии Real Estate Property Awards (REPA) в номинации «Жилой комплекс бизнес-класса».

18 июня на форуме недвижимости «Движение» в Сочи городской квартал «Манхэттен» от девелопера «Мармакс» был признан победителем премии Real Estate Property Awards (REPA) в номинации «Жилой комплекс бизнес-класса». Как сообщает оргкомитет REPA, это одна из ключевых отраслевых наград на рынке недвижимости, отмечающая проекты с выдающейся архитектурой, продуманной концепцией и высоким качеством городской среды.

Экспертное жюри оценивало участников по нескольким критериям: архитектурное решение, благоустройство, инфраструктура, востребованность и перспективы развития. Победа «Манхэттена» подтверждает его высокий статус как для Рязани, так и для федерального рынка недвижимости.

Проект «Мармакс» вдохновлён архитектурой исторического Манхэттена и адаптирован к современным городским условиям. Квартал включает выразительные фасады с аркадами, авторское благоустройство, соседский центр с коворкингом, фитнес-залом, американским пулом и террасой, двухуровневый подземный паркинг, а также крытые и открытые зоны отдыха. На 15-м этаже обустроена общественная терраса, а на первых этажах размещены кафе и ритейл.

«Для компании „Мармакс“ эта победа стала очередным подтверждением эффективности подхода, в центре которого находится создание среды, в центре которой человек и его возможности для развития. Мы последовательно развиваем проекты, где архитектура, благоустройство, сервис и общественные пространства становятся частью единой концепции качества жизни», — отметил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR «Мармакс».

Ранее проекты «Мармакс» уже получали признание на REPA: в 2025 году загородная резиденция «Поляна» победила в номинации «Концепция загородного жилого комплекса: бизнес-класс».