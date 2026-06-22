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«Известия»: в России не будут запрещать зарубежные ИИ
Власти России отказались от введения ограничений на использование иностранных нейросетей, разрешив применять их в IT-системах до 2032 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко уточнил, что речь идет только о крупных ИИ-моделях и чувствительных сферах, таких как госуправление и критическая инфраструктура. Частный сектор и бизнес сохранят за собой право самостоятельно выбирать технологические решения, соответствующие их задачам. Также в документе исчезло требование обучать отечественные большие языковые модели исключительно на российских данных. Эксперты отмечают, что без этих послаблений внедрение искусственного интеллекта в стране могло бы столкнуться с серьезными трудностями.

Власти России отказались от введения ограничений на использование иностранных нейросетей, разрешив применять их в IT-системах до 2032 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на финальную версию законопроекта об искусственном интеллекте (ИИ).

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко уточнил, что речь идет только о крупных ИИ-моделях и чувствительных сферах, таких как госуправление и критическая инфраструктура. Частный сектор и бизнес сохранят за собой право самостоятельно выбирать технологические решения, соответствующие их задачам.

Также в документе исчезло требование обучать отечественные большие языковые модели исключительно на российских данных. Эксперты отмечают, что без этих послаблений внедрение искусственного интеллекта в стране могло бы столкнуться с серьезными трудностями.

Согласно финальной версии закона об ИИ, для уже работающих иностранных решений в чувствительных сферах установлен переходный период до 2032 года при условии хранения и обработки данных на территории России. Документ будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности правительства 22 июня, после чего его внесут в Госдуму.

Источник «Известий» добавил, что в России уже активно используются зарубежные открытые решения, и принудительный переход на суверенные модели мог бы создать препятствия для развития отрасли. После критики первоначальной версии документа его доработали: регулирование теперь касается только больших фундаментальных моделей и не распространяется на малые ИИ-системы или технологии машинного зрения.