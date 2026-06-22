HAVAL CITY и ресторан «ПЛАМЯ» запускают коллаборацию со вкусом победы!

Официальный дилерский центр HAVAL CITY и мясной ресторан «ПЛАМЯ», объявляют о старте совместной акции. В рамках коллаборации гостям заведения будет предложен эксклюзивный авторский десерт с двумя видами начинок.

Официальный дилерский центр HAVAL CITY и мясной ресторан «ПЛАМЯ», объявляют о старте совместной акции. В рамках коллаборации гостям заведения будет предложен эксклюзивный авторский десерт с двумя видами начинок.

Ключевой особенностью десерта является его интерактивная составляющая: одна из двух начинок имеет яркий зелёный цвет. Именно она является выигрышной. Гость, которому попадётся десерт с зелёной начинкой, получит главный приз — сертификат на 50 000 рублей на покупку нового автомобиля HAVAL в дилерском центре HAVAL CITY.

Акция направлена на то, чтобы подарить гостям ресторана не только гастрономическое удовольствие, но и шанс на крупный выигрыш. Это уникальная возможность совместить изысканный ужин с элементом азарта и стать обладателем новенького кроссовера или внедорожника от ведущего китайского автопроизводителя.

Попробовать свою удачу можно при посещении мясного ресторана «ПЛАМЯ».