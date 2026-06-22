ФАС: «Авито», Ozon и Wildberries заблокировали объявления о продаже топлива

«Авито», Ozon и Wildberries приняли меры против спекулятивной перепродажи топлива. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Так, «Авито» временно скрыл объявления о продаже топлива, а Ozon и Wildberries блокируют создание карточек таких товаров еще до публикации. В ФАС отметили, что на постоянной основе проверяют экономическую обоснованность цен на нефтепродукты, учитывая затраты на транспортировку, хранение и сбыт. При выявлении нарушений ведомство принимает меры.

«Авито», Ozon и Wildberries приняли меры против спекулятивной перепродажи топлива. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Так, «Авито» временно скрыл объявления о продаже топлива, а Ozon и Wildberries блокируют создание карточек таких товаров еще до публикации.

В ФАС отметили, что на постоянной основе проверяют экономическую обоснованность цен на нефтепродукты, учитывая затраты на транспортировку, хранение и сбыт. При выявлении нарушений ведомство принимает меры.

Кроме того, служба провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на оптовом рынке по признакам возможного сговора. В отношении трех компаний уже возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. По версии ФАС, организации координировали действия при заключении биржевых сделок, что позволяло перепродавать бензин и дизельное топливо по завышенным ценам.

Также территориальным управлениям ФАС поручили усилить контроль за продажей топлива сельхозпроизводителям.