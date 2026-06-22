Двое молодых возлюбленных выпали из окна многоэтажки в Петербурге

В Санкт-Петербурге утром 19 июня под окнами многоэтажного дома на Заречной улице обнаружили тела 19-летних парня и девушки. По предварительным данным, молодые люди выпали из окна дома № 33. От полученных травм они скончались на месте. Очевидцы рассказали, что тела упали рядом с подъездом на припаркованные электросамокаты. Как сообщили родственники девушки, она жила вместе со своим молодым человеком и регулярно общалась с близкими. По их словам, ее поведение не вызывало опасений.

В Санкт-Петербурге утром 19 июня под окнами многоэтажного дома на Заречной улице обнаружили тела 19-летних парня и девушки. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По предварительным данным, молодые люди выпали из окна дома № 33. От полученных травм они скончались на месте. Очевидцы рассказали, что тела упали рядом с подъездом на припаркованные электросамокаты.

Как сообщили родственники девушки, она жила вместе со своим молодым человеком и регулярно общалась с близкими. По их словам, ее поведение не вызывало опасений.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи опрашивают родственников и соседей, устанавливают личности погибших и обстоятельства случившегося.

По данным «КП-Петербург», уголовное дело пока не возбудили.