Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Согласно прогнозу, во второй половине дня на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный дождь, ливень. В отдельных районах прогнозируют град, усиление ветра порывами 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 22 июня.