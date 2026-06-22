Депутат объяснил введения курса арабского языка в российских школах

Введение курса арабского языка в российских школах нацелено на укрепление отношений с арабскими странами, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Программа изучения арабского языка была утверждена и начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Смолин отметил, что арабский язык является одним из самых распространенных в мире и его изучение может быть полезным для будущих специалистов в области внешнеэкономических отношений и перевода. Он также подчеркнул, что для успешной реализации данной инициативы необходимо наличие квалифицированных преподавателей, знакомых с особенностями арабского языка.

Введение курса арабского языка в российских школах нацелено на укрепление отношений с арабскими странами, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Об этом пишет РИА Новости.

Программа изучения арабского языка была утверждена и начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Смолин отметил, что арабский язык является одним из самых распространенных в мире и его изучение может быть полезным для будущих специалистов в области внешнеэкономических отношений и перевода.

Он также подчеркнул, что для успешной реализации данной инициативы необходимо наличие квалифицированных преподавателей, знакомых с особенностями арабского языка.