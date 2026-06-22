ЦБ повысил курсы доллара и евро

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 23 июня. Официальный курс доллара вырос на 33 копейки — до 73,77 рубля. Курс евро увеличился на 42 копейки и составил 84,59 рубля. Юань прибавил 8 копеек, его стоимость установили на уровне 10,88 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 23 июня.

Официальный курс доллара вырос на 33 копейки — до 73,77 рубля. Курс евро увеличился на 42 копейки и составил 84,59 рубля. Юань прибавил 8 копеек, его стоимость установили на уровне 10,88 рубля.

Официальные курсы ЦБ используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.