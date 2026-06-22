Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «РУССКИЙ МЕДВЕДЬ»

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» подало заявление о несостоятельности компании из-за наличия непогашенной задолженности. Согласно определению суда от 27 января 2026 года, в отношении ООО «РУССКИЙ МЕДВЕДЬ» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен А. В. Стародубцев. В ходе этой процедуры временный управляющий составил реестр требований кредиторов, в который включены требования на сумму 36 миллиона 994 тысячи 377 рублей.

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «РУССКИЙ МЕДВЕДЬ». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» подало заявление о несостоятельности компании из-за наличия непогашенной задолженности.

Согласно определению суда от 27 января 2026 года, в отношении ООО «РУССКИЙ МЕДВЕДЬ» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен А. В. Стародубцев. В ходе этой процедуры временный управляющий составил реестр требований кредиторов, в который включены требования на сумму 36 миллиона 994 тысячи 377 рублей.

На собрании кредиторов приняли решение обратиться в суд с ходатайством о признании компании несостоятельной и об открытии процедуры конкурсного производства. Учитывая, что решение собрания не было оспорено, а также результаты финансового анализа, временный управляющий заключил, что восстановление платежеспособности компании невозможно. В итоге арбитражный суд признал ООО «РУССКИЙ МЕДВЕДЬ» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.

Отметим, что основной вид деятельности компании — деятельность автомобильного грузового транспорта.