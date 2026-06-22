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668 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю
137 человек обратились за помощью с переломами, 228 — с ушибами, 120 — с растяжениями, 153 — с ранами. В минздраве напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.

За прошедшую неделю, с 15 по 21 июня, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 668 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

137 человек обратились за помощью с переломами, 228 — с ушибами, 120 — с растяжениями, 153 — с ранами.

В минздраве напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.