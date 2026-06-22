19-летний юноша с ножом напал на людей в ТЦ в Краснодаре, погибла женщина

Инцидент произошел 20 июня. Также злоумышленник бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр. Установлено, что молодой человек проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Благодаря этому ему удалось пронести нож.

19-летний юноша с ножом напал на людей в ТЦ в Краснодаре, погибла женщина. Об этом сообщила «Москва 24».

Инцидент произошел 20 июня. Также злоумышленник бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр.

Установлено, что он проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем, и смог пронести нож.

Отмечается, что погибла женщина. Пострадали не менее пяти человек. При этом одна из раненых была беременна.

Возбуждено уголовное дело. Юношу задержали. Следователи предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство.

Уточняется, что следствие ходатайствует о заключении 19-летнего молодого человека под стражу.

Фото и видео: канал в мессенджере «Макс» официального представителя МИД РФ Ирины Волк.