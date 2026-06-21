Жители Спас-Клепиков пожаловались на состояние детской площадки

Жители Спас-Клепиков пожаловались в соцсетях на состояние детской площадки возле городской библиотеки и территории городского парка. По словам автора публикации, на площадке увеличивается яма, повреждено резиновое покрытие, рядом со скамейкой торчит арматура, а один из элементов карусели, как утверждают местные жители, плохо закреплен.

Жители Спас-Клепиков пожаловались в соцсетях на состояние детской площадки возле городской библиотеки и территории городского парка.

По словам автора публикации, на площадке увеличивается яма, повреждено резиновое покрытие, рядом со скамейкой торчит арматура, а один из элементов карусели, как утверждают местные жители, плохо закреплен.

Кроме того, жители обратили внимание на состояние парка возле киоска «Роспечать». По их словам, на этой территории давно не убирают мусор, из-за чего в парке царит беспорядок.

Горожане надеются, что ответственные службы обратят внимание на озвученные проблемы и приведут общественные территории в порядок.