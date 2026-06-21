Жители Солотчи пожаловались на разбросанный строительный мусор

Житель Солотчи опубликовал в соцсетях видео, на котором показал выброс строительных отходов прямо на проезжую часть. По его словам, такие действия приводят к загрязнению дороги и ухудшают состояние покрытия. На кадрах видно, как двое человек выгружают строительный мусор на общественную территорию. Автор публикации отметил, что отходы можно было вывезти на специальные площадки, а не оставлять на улице.

Житель Солотчи опубликовал в соцсетях видео, на котором показал выброс строительных отходов прямо на проезжую часть. По его словам, такие действия приводят к загрязнению дороги и ухудшают состояние покрытия.

На кадрах видно, как двое человек выгружают строительный мусор на общественную территорию. Автор публикации отметил, что отходы можно было вывезти на специальные площадки, а не оставлять на улице.

Он также призвал местных жителей не выбрасывать мусор в неположенных местах и соблюдать порядок на территории населенного пункта.