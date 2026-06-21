В Рязанской области объявлена беспилотная опасность
Согласно экстренному сообщению, угроза атаки БПЛА на территории региона объявлена в 10:06. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — написано в оповещении.
В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом рязанцам сообщили в оповещении РСЧС.
Согласно экстренному сообщению, угроза атаки БПЛА на территории региона объявлена в 10:06 21 июня.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — написано в оповещении.