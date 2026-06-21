В Рязани заметили «летающие» самокаты

Фотографии сделали в Песочне, на улице Шереметьевской. На фото видно самокаты, которые пользователи закинули на дорожный знак, на дерево, а также был самокат на крыше остановки общественного транспорта. «Почему не на земле? Так чтобы рязанцам ходить на мешали!» — написали в посте.

В Рязани заметили «летающие» самокаты. Кадры опубликованы в соцсетях.

Фотографии сделали в Песочне, на улице Шереметьевской. На фото видно самокаты, которые пользователи закинули на дорожный знак, на дерево, а также был самокат на крыше остановки общественного транспорта.

«Почему не на земле? Так чтобы рязанцам ходить на мешали!» — написали в посте.