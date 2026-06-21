В России предложили ввести надбавки к пенсии для медиков и педагогов

Председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников предложил установить дополнительные пенсионные выплаты для медиков и педагогов с большим трудовым стажем. По его мнению, врачи, медицинские сестры, фельдшеры, сотрудники скорой помощи, учителя, преподаватели и воспитатели, проработавшие более 30 лет, должны получать надбавку к пенсии. Предлагается установить доплату в размере 10% при стаже 30-35 лет, 20% — при стаже 35-40 лет и 30% — при стаже свыше 40 лет.

Председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников предложил установить дополнительные пенсионные выплаты для медиков и педагогов с большим трудовым стажем. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, врачи, медицинские сестры, фельдшеры, сотрудники скорой помощи, учителя, преподаватели и воспитатели, проработавшие более 30 лет, должны получать надбавку к пенсии. Предлагается установить доплату в размере 10% при стаже 30-35 лет, 20% — при стаже 35-40 лет и 30% — при стаже свыше 40 лет.

Кроме того, Праздников предложил закрепить минимальный коэффициент замещения пенсии на уровне не ниже 70% от средней зарплаты специалиста за последние пять лет работы.

Также он выступил с инициативой засчитывать один год работы медиков в сельской местности как два года пенсионного стажа и каждые пять лет работы сотрудников скорой помощи дополнительно учитывать как еще один год стажа. Эти меры, по его мнению, помогут привлечь специалистов в сельскую медицину и поддержать работников экстренной службы.