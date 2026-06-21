В России начнет действовать ГОСТ на женские каблуки

С 2 ноября 2026 года в России вступит в силу ГОСТ, который устанавливает требования к проверке прочности каблуков в женской обуви. Согласно стандарту, во время испытаний обувь закрепляют в специальной машине. Носочную часть фиксируют, а каблук постепенно отклоняют назад, увеличивая нагрузку до 200 ньютонов. После этого специалисты измеряют, насколько каблук сместился относительно передней части обуви. В документе отмечается, что такая нагрузка в два-три раза превышает ту, которая возникает при обычной ходьбе.

С 2 ноября 2026 года в России вступит в силу ГОСТ, который устанавливает требования к проверке прочности каблуков в женской обуви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта.

Согласно стандарту, во время испытаний обувь закрепляют в специальной машине. Носочную часть фиксируют, а каблук постепенно отклоняют назад, увеличивая нагрузку до 200 ньютонов. После этого специалисты измеряют, насколько каблук сместился относительно передней части обуви. В документе отмечается, что такая нагрузка в два-три раза превышает ту, которая возникает при обычной ходьбе.

Затем нагрузку увеличивают до 400 ньютонов, после чего проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение или получил деформацию.

На заключительном этапе испытаний нагрузку продолжают увеличивать до полного разрушения крепления. По итогам проверки специалисты определят максимальную нагрузку, которую выдержал каблук, и зафиксируют характер повреждения.