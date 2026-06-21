В Касимове загорелся нежилой дом

В микрорайоне Сиверка в Касимове 21 июня загорелся нежилой дом. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. На опубликованных кадрах видно открытое горение здания. На место происшествия прибыла пожарная машина. Официальные причины возгорания и подробности происшествия уточняются.