В Госдуме рассказали, кто из россиян может бесплатно получить дачу

В Госдуме рассказали, какие категории граждан могут бесплатно получить земельный участок или дачу. Материал
По словам председателя профильного комитета Сергея Гаврилова, земля выделяется по федеральным и региональным программам.
В первую очередь на участки рассчитывают многодетные семьи. Молодые специалисты, работающие в селе (врачи, учителя, работники культуры), получают землю в безвозмездное пользование до шести лет. Если они не уезжают из деревни, участок переходит в собственность.
Вне очереди землю выделяют Героям России и СССР, а также полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы. В ряде регионов льготниками также являются инвалиды, сироты и чернобыльцы.
Депутат напомнил о программах «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Землю там дают на пять лет, а при целевом использовании оформляют в собственность. Кроме того, гражданин может найти бесхозный участок через кадастровую карту и оформить его, хотя этот путь часто требует времени и обращения в суд.
Для получения земли нужно обращаться в местную администрацию или МФЦ.