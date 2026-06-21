В Госдуме рассказали, кто из россиян может бесплатно получить дачу

По словам председателя профильного комитета Сергея Гаврилова, земля выделяется по федеральным и региональным программам. В первую очередь на участки рассчитывают многодетные семьи. Молодые специалисты, работающие в селе (врачи, учителя, работники культуры), получают землю в безвозмездное пользование до шести лет. Если они не уезжают из деревни, участок переходит в собственность. Вне очереди землю выделяют Героям России и СССР, а также полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы. В ряде регионов льготниками также являются инвалиды, сироты и чернобыльцы.

В Госдуме рассказали, какие категории граждан могут бесплатно получить земельный участок или дачу. Материал опубликовали РИА Новости.

По словам председателя профильного комитета Сергея Гаврилова, земля выделяется по федеральным и региональным программам.

В первую очередь на участки рассчитывают многодетные семьи. Молодые специалисты, работающие в селе (врачи, учителя, работники культуры), получают землю в безвозмездное пользование до шести лет. Если они не уезжают из деревни, участок переходит в собственность.

Вне очереди землю выделяют Героям России и СССР, а также полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы. В ряде регионов льготниками также являются инвалиды, сироты и чернобыльцы.

Депутат напомнил о программах «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Землю там дают на пять лет, а при целевом использовании оформляют в собственность. Кроме того, гражданин может найти бесхозный участок через кадастровую карту и оформить его, хотя этот путь часто требует времени и обращения в суд.

Для получения земли нужно обращаться в местную администрацию или МФЦ.