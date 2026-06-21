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Умер доцент Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков
Доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Рыбаков скончался на 53-м году жизни. В Школе-студии МХАТ уточнили, что Рыбаков умер после тяжелой болезни.

Доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Рыбаков скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале учебного заведения.

В Школе-студии МХАТ уточнили, что Рыбаков умер после тяжелой болезни.

Вячеслав Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году, а в 1998 году завершил ассистентуру-стажировку по кафедре пластической выразительности актера в Театральном институте имени Б. В. Щукина. С 1997 года он преподавал в Школе-студии МХАТ.

Фото: Школа-студия МХАТ.