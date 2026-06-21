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Рязанец получил два года колонии за попытки украсть пиво в магазине
Сапожковский районный суд Рязанской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в двух эпизодах покушения на грабеж в магазине «Магнит». По данным суда, 21 июня 2025 года около 13:30 мужчина попытался вынести из магазина бутылку пива «Балтика № 9» стоимостью 154,99 рубля, спрятав ее под жилетку. На выходе его задержал сотрудник магазина. В тот же день около 21:00 он вновь пришел в магазин и попытался похитить бутылку пива и мужской гель для душа общей стоимостью около 675 рублей. Однако и в этот раз его остановил сотрудник магазина.

Сапожковский районный суд Рязанской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в двух эпизодах покушения на грабеж в магазине «Магнит». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, 21 июня 2025 года около 13:30 мужчина попытался вынести из магазина бутылку пива «Балтика № 9» стоимостью 154,99 рубля, спрятав ее под жилетку. На выходе его задержал сотрудник магазина.

В тот же день около 21:00 он вновь пришел в магазин и попытался похитить бутылку пива и мужской гель для душа общей стоимостью около 675 рублей. Однако и в этот раз его остановил сотрудник магазина.

В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по двум эпизодам покушения на грабеж (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ). По совокупности с предыдущим приговором ему окончательно назначили два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.