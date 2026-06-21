Рязанец избил бизнесмена

По версии следствия, в сентябре 2024 года мужчина и его собутыльник выпивали на территории бизнеса последнего в селе Красное. Между ними возникла ссора, переросшая в драку. Подсудимый несколько раз ударил оппонента кулаком по голове. Пострадавший получил тяжелые травмы, опасные для жизни. На суде обвиняемый вину признал лишь частично. Он заявил, что первым начал ссору потерпевший и даже пытался его задушить, а кулаками он лишь защищался. Сам пострадавший свои слова подтвердил, но просил суд назначить обидчику строгое наказание. Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Сапожковский районный суд вынес приговор местному жителю, который покалечил знакомого предпринимателя во время застолья. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

По версии следствия, в сентябре 2024 года мужчина и его собутыльник выпивали на территории бизнеса последнего в селе Красное. Между ними возникла ссора, переросшая в драку. Подсудимый несколько раз ударил оппонента кулаком по голове. Пострадавший получил тяжелые травмы, опасные для жизни.

На суде обвиняемый вину признал лишь частично. Он заявил, что первым начал ссору потерпевший и даже пытался его задушить, а кулаками он лишь защищался. Сам пострадавший свои слова подтвердил, но просил суд назначить обидчику строгое наказание.

Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.