Рязанцы сообщили о разбросанных кусках сырого мяса на улице Белякова

Жители Рязани сообщили о подозрительных находках на улице Белякова. По словам автора публикации, между домами № 8 и № 9 на канализационных люках регулярно появляются куски сырого мяса с ребрами, костями и внутренностями неизвестного происхождения. Однажды, как утверждает очевидец, там также обнаружили фрагмент черепа животного. Кроме того, мясо, по словам местных жителей, подкладывают рядом с местами, где подкармливают бездомных кошек.

Жители Рязани сообщили о подозрительных находках на улице Белякова. Пост с предупреждением появился в соцсетях.

По словам автора публикации, между домами № 8 и № 9 на канализационных люках регулярно появляются куски сырого мяса с ребрами, костями и внутренностями неизвестного происхождения. Однажды, как утверждает очевидец, там также обнаружили фрагмент черепа животного. Кроме того, мясо, по словам местных жителей, подкладывают рядом с местами, где подкармливают бездомных кошек.

Автор сообщения рассказал, что жители уже обращались в полицию. По его словам, сотрудники приняли информацию, однако обстоятельства произошедшего пока не выяснили.

Рязанцев, выгуливающих домашних животных в этом районе, призвали быть внимательнее и не позволять питомцам подбирать еду с земли.