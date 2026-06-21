Рязанцам рассказали о правилах безопасности при катании на сапбордах

СК России напомнил рязанцам о правилах безопасности при использовании сапбордов в летний период. В ведомстве отметили, что большинство происшествий на воде связано с нарушением базовых требований. Перед выходом на воду необходимо проверять состояние доски и использовать спасательный жилет и страховочный лиш. Кататься нельзя при сильном ветре, шторме, тумане и в темное время суток. Также запрещено выходить на воду в состоянии опьянения.

СК России напомнил рязанцам о правилах безопасности при использовании сапбордов в летний период. В ведомстве отметили, что большинство происшествий на воде связано с нарушением базовых требований.

Перед выходом на воду необходимо проверять состояние доски и использовать спасательный жилет и страховочный лиш.

Кататься нельзя при сильном ветре, шторме, тумане и в темное время суток. Также запрещено выходить на воду в состоянии опьянения.

Отдельно в ведомстве подчеркнули правила движения на воде: нельзя заходить в зоны судового хода и приближаться к причалам, судам и другим плавсредствам.

Для детей сапбординг допустим с 10 лет при уверенном умении плавать. Жителям также рекомендуют заранее сообщать близким маршрут и время возвращения.