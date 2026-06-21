Рязанцам напомнили о популярных схемах мошенников

УМВД России по Рязанской области напомнило жителям региона о наиболее распространенных схемах телефонного и интернет-мошенничества. В полиции отметили, что злоумышленники нередко представляются сотрудниками банков, сообщают о якобы выигранных призах, рассказывают о родственниках, попавших в беду, создают фальшивые интернет-магазины и поддельные сайты банков или портала «Госуслуги».

УМВД России по Рязанской области напомнило жителям региона о наиболее распространенных схемах телефонного и интернет-мошенничества.

В полиции отметили, что злоумышленники нередко представляются сотрудниками банков, сообщают о якобы выигранных призах, рассказывают о родственниках, попавших в беду, создают фальшивые интернет-магазины и поддельные сайты банков или портала «Госуслуги».

Правоохранители рекомендуют не сообщать посторонним коды из СМС, CVC-код банковской карты и пароли, перепроверять тревожную информацию, не переходить по подозрительным ссылкам и предупреждать близких о мошеннических схемах.

Если человек стал жертвой мошенников, в УМВД советуют немедленно заблокировать банковскую карту и обратиться в полицию по телефонам 102, 112 или через онлайн-сервисы на сайте МВД.