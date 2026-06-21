«Народный контроль» выявил новые нарушения в спортшколе «Локомотив»

Активисты проекта «Народный контроль» повторно проверили рязанскую спортшколу «Локомотив». Проверка показала, что часть замечаний, выявленных в июне прошлого года, устранили. При этом большинство нарушений осталось. Проверяющие отметили неудовлетворительное состояние трибун и футбольного поля, засоренную ливневую канализацию, сухие деревья, мусор и нескошенную траву на территории. Кроме того, посетителям по-прежнему недоступна питьевая вода, санитарные комнаты не приведены в порядок, а ремонт в раздевалках выполнен некачественно.

Активисты проекта «Народный контроль» повторно проверили рязанскую спортшколу «Локомотив». Пост об этом появился в соцсетях губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Проверка показала, что часть замечаний, выявленных в июне прошлого года, устранили. В частности, демонтировали аварийные щиты на стадионе, устранили перепад грунта у пандуса, а в тренажерном зале заменили ковролин и обновили спортивные снаряды.

При этом большинство нарушений осталось. Проверяющие отметили неудовлетворительное состояние трибун и футбольного поля, засоренную ливневую канализацию, сухие деревья, мусор и нескошенную траву на территории. Кроме того, посетителям по-прежнему недоступна питьевая вода, санитарные комнаты не приведены в порядок, а ремонт в раздевалках выполнен некачественно.

Также участники проверки заявили, что детям и жителям соседних домов запрещают пользоваться футбольным полем и беговыми дорожками в вечернее время.

По итогам проверки руководству спортшколы дали месяц на устранение оставшихся замечаний. После этого «Народный контроль» намерен провести еще одну проверку.

Фото: скриншот видео из соцсетей Павла Малкова.