На трассе М-5 в Шацком округе табун лошадей остановил движение

21 июня на федеральной трассе М-5 возле села Темешево автомобилисты столкнулись с препятствием. По проезжей части бродил табун лошадей. По словам очевидцев, животные вышли на дорогу внезапно и двигались по трассе без присмотра пастухов или хозяев.