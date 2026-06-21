Из-за перекрытия Крымского моста задержатся поезда, следующие через Рязань

Из-за временного перекрытия Крымского моста в пути задерживаются несколько поездов, которые следуют через Рязань. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Вне расписания следуют несколько поездов:
- поезд № 007 Санкт-Петербург — Керчь отправлением 19 июня задерживается на 8,5 часа;
- поезд № 028 Москва — Симферополь отправлением 20 июня задерживается на 5 часов;
- поезд № 092 Москва — Севастополь отправлением 19 июня задерживается на 4,5 часа;
- поезд № 179 Санкт-Петербург — Симферополь отправлением 19 июня задерживается на 4,5 часа.
Также из Керчи в Рязань задерживается поезд № 068, он опаздывает на восемь часов. При этом поезд № 067/068 из Керчи в Рязань приедет раньше обычного. С конечной станции в Крыму он отправится на два часа раньше, предупредили в «Гранд Сервис Экспресс». Со станции в Керчи поезд отправится в 22:10 21 июня вместо 00:55 22 июня.
«В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто», — отметили в посте.
Время задержки в пути еще может измениться, и обо всех изменениях пассажирам скажут начальники поездов, сообщил перевозчик.