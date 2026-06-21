Для рязанцев опубликован прогноз погоды на 22 июня

В понедельник спрогнозировали переменную облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с. Температура воздуха по Рязанской области ночью опустится до +8…+13°С, днем прогреется до +22…+27°С.