18-летний рязанец угнал машину, чтобы добраться на ней до дома быстрее

Отмечается, что в межмуниципальный отдел МВД России «Шацкий» обратился 36-летний житель села Екатериновка Путятинского района с сообщением о пропаже автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного у его дома. Как рассказал заявитель, накануне вечером он случайно оставил салон машины незапертым, а ключ — в замке зажигания. Выяснилось, что 18-летний молодой человек приехал в Екатериновку к родственникам. После визита он вышел прогуляться и увидел припаркованный ВАЗ-2107 с ключом в замке зажигания. Решив, что на машине будет удобнее добраться домой, чем на автобусе, он уехал на чужом автомобиле. На трассе «Жигули» заглохли из-за неисправности генератора. Угонщик переночевал в салоне, а утром бросил машину и пошел пешком в сторону Шилова, где его и остановили полицейские.

18-летний рязанец угнал машину, чтобы добраться на ней до дома быстрее. Об этом сообщили в региональной полиции.

Отмечается, что в межмуниципальный отдел МВД России «Шацкий» обратился 36-летний житель села Екатериновка Путятинского района с сообщением о пропаже автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного у его дома. Как рассказал заявитель, накануне вечером он случайно оставил салон машины незапертым, а ключ — в замке зажигания.

Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и выяснили, что прошлым вечером «Жигули» 7-й модели видели на выезде из села в сторону поселка Шилово. Полицейские направились по указанному маршруту и обнаружили пропавший автомобиль. Салон машины был пуст, а у авто оказался сломан генератор — по всей видимости, угонщик бросил заглохший ВАЗ. Транспортное средство доставили на специализированную стоянку.

Продолжив поиски, сотрудники полиции заметили 18-летнего жителя Шилова, идущего по обочине.

По данным МВД России по Рязанской области, молодой человек приехал в Екатериновку к родственникам. После визита он вышел прогуляться и увидел припаркованный ВАЗ-2107 с ключом в замке зажигания. Решив, что на машине будет удобнее добраться домой, чем на автобусе, он уехал на чужом автомобиле. На трассе «Жигули» заглохли из-за неисправности генератора. Угонщик переночевал в салоне, а утром бросил машину и пошел пешком в сторону Шилова, где его и остановили полицейские.

В отношении задержанного следователь МО МВД России «Шацкий» возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.