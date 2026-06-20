В Ухоловском округе завершили ремонт дороги

Ремонт провели в селе Погореловка Ухоловского округа. Дорога ведет к мемориалу участникам Великой Отечественной войны. Работы выполнены на участке протяженностью 1,4 километра. По данным минтранса, специалисты подрядной организации заменили покрытие, сделали обочины и примыкания к дороге. Уточняется, что работы выполнили раньше срока.